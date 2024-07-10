Zweibrücken Berufsbildende Schule verabschiedet mehr als 400 Schüler
Berufsfachschule 1 (Berufliche Grundbildung)
Dima Alhasan
Mais Alyassen
Holdwana Anna Bernhardt
Leonie-Marie Carbon
Zeynep Cicek
Raghad Dubbo
Mariana Ghanom
Elora Graf
Olaf Gustedt
Sinead Kiefer
Alina Kuraeva
Leni-Johanna Linn
Aikaterina Michailidou
Anjana Rai
Hannah Schenzinger
Julia Schnurr
Vladyslav Zhukov
Ghayth Al Mahamed
Manal Alsauod
Madeleine Drießang
Mary-Jane Gries
Angelina Hess
Lea Hunsicker
Melissa Kaya
Kim Mann
Johanna-Sophie Mauß
Aurelia Mechowska
Alicia Florica Nicola
Edyna Stefania Oncia
Emily Ruhstorfer
Abdullah Samandari
Chiara Strobel
Drenusha Sylejmani
Elisaweta Tieptielieva
Samiah Wencel
Zinidin Ahmeti
Nico Babuzki
Florian Bohrer
Leon Braun
Lars Dannapfel
Lukas Diehl
Luca Jusha Jake Dillmann
Oliver Eret
Tobias Gebhard
Christoph Gilbert
Marvin Hamidovic
Melvin Hamidovic
Jonas Janzen
Maik Littau
Leon Näb
Lewin Luca Neu
Estelle Pütz
Christopher Radtke
Felix Rottmann
Jonas Schiestel
Maximilian Straß
Bradley Trevizo
Phil Wenz
Saif Eddin Alshebli
Jayden Bauer
Serdan Beljulji
Taras Frunze
Luca Gallucci
Ben Hoffmann
Johannes Hoffmann
Niklas Hüther
Cem Iscan
Armin Isenaj
Nils Kaiser
Laszlo Macega
Denis Minin
Valentin Andrei Mosteanu
Ognjan Orestijevic
Ruwim Pilipenko
Daniel Raich
Maximilian Reis
Elias Reiter
Patrick Robert Robina
Elena Sanchez Valence
Jakob Semmet
Asma Aldaghstani
Qusai Alshebli
Leonie Marie Amthor
Benjamin Aschenbach
Mike Bold
Alina Bold
Alen Denaj
Zara Drangoi
Michael Goncarow
Artur Hecht
Kristina Jaro
Khalil Jolou
Julia Jonczyk
Paula Kurtz
Laura Luna Leutsch
Mareks Linde
Jaroslav Moiseev
Gazi Uygur
Emily Jennifer Weinland
Berufsfachschule 2 (Qualifizierter Sekundarabschl. 1)
Lilli-Louise Bös
Lennard Hasenstab
Eilen Janzen
Tanesha Vanessa Joyner
Rafael Szymon Juskowiak
Ioanna Anna-Lisa Langer
Mae-Lena Leiner
Marie Mosis
Karina Scheifel
Kevin Schmidt
Aiyana Lee Schwab
Sandy Tauscher
Jasmin Wiktorik
Bshar Alhamsho
Paul Bundrück
Samira Collet
Astrid Cukaj
Dennis Eigenser
Lara Klensch
Otis Matthias
Liv Viviane Nehlig
Julia Riedinger
Tyler Rosanowski
Leon Vicoli
Berufsfachschule Pflege (staatlich geprüfte/r Pflegefachfrau/Pflegefachmann)
Helena Aal
Emilie Bendel
Selina Diehl
Stephanie Jung
Emily Köhler
Andrea Köser Alt
Virginie Kürwitz
Julia Litwinowa
Vanessa Lowak
Joshua Mc Gee
Lisa Schneider
Lea Marie Wildt
Kimberly Zulu
Berufliches Gymnasium (Allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife)
Maximilian Bartels
Mihail Cultuclu
Arslan Fromm
Josephine Jakobi
Emil Japtok
Daniel Klos
Elias Jakob König-Buchholz
Marcel Krösch
Finn Meier
Matvej Misukov
Patrick Ströhlein
Lelia-Sophie Wolk
Jakub Bonna
Aurel Landrock
Pornphimon Schiestel
Berufsoberschule 2 (Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife)
Shannon Gerold
Felix Kohl
Jörg Menzer
Stefan Sucher
Marvin Bodmer
Sam Götz
Thorben Straßner
Till Wiegner
Ajanthan Anpalagan
Justin Alec Blinn
Joshua Gampfer
Johannes Münker
Lukas Rauch
Marty Stephan
Erdrin Sylejmani
Bilal Azeem
Angelina Jahnke
Anastasia Schwarz
Berufsschule (Berufsausbildung)
Jonas Beer
Jonas Dillmann Thaleischweiler-Fröschen
Alexander Gohla
Yannik Klein
Nathalie Noack
Julian Peter
Delia Schmidt
Julia Steinmann
Dominik Wagner
Tobias Wegner
Melina Will
Emil Berger
Adelina Berisha Alt
Melissa Ebersoldt
Samira Foltran
Florian Ganaj
Sophie Hilgert
Daryna Linnyk
Christine Matis
Viktoria Mikolenko
Ronny Neubauer
Leonie Neumann
Cedric Noé
Florian Rottmann
Alexander Schuck
Sara-Sophie Seiler
Nicole Stiller
Melissa Sullivan
Laura Toplica Thaleischweiler-Fröschen
Dennis Wolf
Jolina Zocher
Niklas Brill
Aaron Flickinger
Nico Fuhrmann
Nico Keener
Nils Luca Königstein
Aaron Lauer
Kevin Rein
Paul Rohrbacher
Janine Sonnenschein
Fabian Wiehn
Niklas Dreßen
Lisa Enkler
Nils Enzminger
Leonard Hadasch
David-Elias Hoffmann
Robin Nickel
Muhammed Kerim Özdemir
Matthias Blüm
Elias Braun
Marvin Alexander Kraus
Marcel Matheis
Patrick Müller
Maik Ruban
Enyatullah Safi
Niclas Schneider
Enrico Schöfer
Maurice Cornelisse
Manuel Engel
Niklas Giehl
Moritz Hierold Thaleischweiler-Fröschen
Niklas Kunow
Eddy Lampel
Florian Gerhard Lemke Großsteinhausen
Daniel Neumann Rieschweiler-Mühlbach
Johann Schäfer
Lennard Schäfer
Michel Wenz
Pascal Britt
Gabriel Bruder
Maximilian Burkhart
Leonie Dahlem
Selina Helfrich
Elias Peter
Marc Schultz
Marvin Anthony Wagner
Brandon Weis
Berufsvorbereitungsjahr (Berufsreife)
Connor Gab
Aaliyah Romano
Monja Wolf
Tim Wolf
Jason Marc Herrmann
Andreas Hirt
Jan-Eric Katt
Leon Kern
Mailo Kojic
Ajdin Merdanovic
Alina-Marie Uhl
Hiba Al Hassoun
Jason Deck
Evelyn Frichert
Chiara Grymaszewska
Malak Mohamed
Rebecca Paul
Damian Schlatter
Noah Spies
Andreea-Roxana Ursan Kleinsteinhausen
Melika Marie Bätz
Justin Burkart
Ismail Daoud
Kimberly Eich
Asmaa Khalaf
Nico Knerr
Julia Malinowska
Jan-Luca Schöpp
Nathan-Matthew Schulz
Sarmand Taha
Mateusz Tondel
Lilien Dovené Ziola
Fachschule Altenpflegehilfe (staatliche examinierte/r Altenpflegehelfer/in)
Tanja Agne
Nancy Diener
Kabiro Gitteh
Karin Groß
Angelika Haase
Karin Jackowski
Monika Jaroszynska
Marika Jaroszynska
Louisa Kehrel
Tommy Klöber
Sandra Köhler
Chilja Krauch
Mary Manyeki
Mireille Mathieu-Witt
Lisa Schulz
Annika Stauter
Daniela Straßel
Vanessa Weßa
Alisha Woll
Tsege Anday
Simone Bauer
Eva Becker
Kerstin Blinn
Ismail Dogan
Lisa Drumm
Acelya Eren
Selina Eren
Julian Hinsberger
Serxhio Hoxha
Ewelina Malak
Tanja Nachtwey
Jermain Rivera
Colin-Luca Ruppert
Bilal Sahin
Angela Stretz
Valentina Tatarciuc
Martina Thielmann
Petra Utzinger
Höhere Berufsfachschule (Fachhochschulreife und staatlich geprüfter Assistent)
Taghreed Aljarad
Amelie Bernhardt
Fiona Maxima Borst
Jana Debie
Justin Denger
Chantal Dietz
Anna Engelmann
Chantal Förch
Annika Manuela Frick
Larissa Gurschek
Jillian Hammer
Jasmin Heidebrecht
Celine Scarlett Heidemann
Laura Hemmer
Dilara Jakoby
Max Leibrock
Angelina Mayer
Nele Post
Emely Pulich
Lea Marlen Rudolphi
Anastasia Tschurkin
Dario-Leandro Vicoli
Amy Wenz
Alicja Wrzos
Jolina Ast
Emily Dietze
Rebecca Göritz
Alina Patrice Hahn
Liu Helwig
Eleni Martha Hinkel
Alessia Kiefer
Emilia Konitz
Marika Oberle
Laura Piechaczek
Lorelei Riemer
Emily Ries
Jeremy Schaeffer
David Schiestel
Nico Schlick
Timo Schumacher
Jan Spindler
Selina Storero
Melek Tan
Robert Alexander Wöbbeking
Pablo Armbrüster
Elias Conrad
Lea Dannapfel
Sirius Döner
Lea Sophie Jost
Alina Klaus
Kylie Felicitas Krystek
Sabina Leicht
Torben Erik Nieß
Felix Pirro
Emily Sohn
Joel Tesfai
Selina Uhl
Fay Werner
Fabian Claaßen
David Fedotov
Cheyenne Hnida
Bianca Krause
Larissa Lücke
Jannes Ott
Celeste Pütz
Lilly Antonia Schmidt
Robert Stabel
Alina Ida Weber
Sina Wilhelm
Yahya Alshihan
Lily Elaine Becker
Jonas Birklen
Max Bischof
Joelle Dessbesell
Robin Jung
Emelie Kalsch
Erik Miller
Kiana Nowak
Lee-An Panzilius
Timo Port
Marek Saberatzky
Daniel Schmidt
Lillie Emy Schneider
Niels Walle
Samantha Waßmuth
Lars Weber
Patrice Woitowitz