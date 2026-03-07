„Berti“ nennen Susanne und Matthias Wolf die zweite Rikscha der Initiative „Radeln ohne Alter“. Erster Fahrgast war Matthias Wolfs Tante.

Rosemarie Schäfer stammt vom Bodensee, wohnt aber jetzt in einem Zweibrücker Seniorenheim. Sichtlich genoss die 98-Jährige am Mittwoch den sonnigen Ausflug in der krachneuen Rikscha. Die hat um die 14.000 Euro gekostet, die zum großen Zeil der Verein ZW-vernetzt bezahlt hat. Sponsoren wie die Lions-Hilfe, die Sparkasse und die VR-Bank haben zur Anschaffung beigetragen.

„Sie lässt sich leichter fahren, der Lenker ist einfacher zu handhaben und die Passagiere haben mehr Platz. Jetzt können wir zwei Passagiere mitnehmen, ohne dass sie beengt und eingequetscht vorne sitzen müssen. Die Sitzbank ist breiter als bei unserer ersten Rikscha“, erklärt „Pilotin“ Susanne Wolf. Die Fußablage für Passagiere, die auch als Einstieg dient, kann der Rikschafahrer bequem von hinten per Pedal absenken, um das Ein- und Aussteigen bei Stopps zu ermöglichen. Zusätzlich zu den obligatorischen Sicherheitsgurten ist beim neuen Modell eine Stange eingebaut, ähnlich wie bei Fahrgeschäften auf dem Rummel. „Die braucht man eigentlich nicht. Unsere Passagiere sind immer angeschnallt, allein schon, weil die Bremsen richtig reinhauen. Aber sie gibt unseren oft älteren Fahrgästen ein zusätzliches Gefühl der Sicherheit“, weiß Susanne Wolf.

Jetzt geht’s auch die Fasanerie hinauf

Sie und ihr Mann Matthias sind seit 2002 zusammen mit derzeit acht weiteren ehrenamtlichen Rikscha-Piloten unterwegs, um Menschen mit der Elektro-Rikscha durch die Stadt zu fahren. Jeweils im Sommerhalbjahr und meist gratis. „Ältere Menschen fahren kostenlos mit, bei Jüngeren bitten wir um eine Spende“, erklärt Susanne Wolf.

Auch die erste Rikscha ist noch im Dienst. Aber mit der neuen, stärker motorisierten, schaffen es die Männer unter den Piloten jetzt auch die Fasanerie hinauf, nennt Susanne Wolf einen Vorteil des roten Flitzers. Neben regelmäßigen Besuchen in den beiden innerstädtischen Seniorenresidenzen am Rosengarten und dem Wichernhaus hat „Radeln ohne Alter“ auch Besuche und Ausfahrten für die Bewohner des Altenheims Haus Kana in der Canadasiedlung geplant. Was mit der alten Rikscha nicht ging wegen der steilen Anfahrt.

Nach wie vor ist „Radeln ohne Alter“ auf der Suche nach weiteren ehrenamtlichen Rikscha-Piloten. Offiziell gehört die neue Rikscha ZW-vernetzt.