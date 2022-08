Er bereicherte das Musikleben als Leiter des Zweibrücker Kammerorchesters und als Komponist: Nun ist Bernd Wilms im Alter von 65 Jahren gestorben.

Seine Begeisterung für die Musik auf andere zu übertragen, das schaffte der Zweibücker Bernd Wilms gleich auf mehreren Ebenen: als Musiklehrer am Helmholtz-Gymnasium, als Leiter des Zweibrücker Kammerorchesters und als Komponist von Orchesterwerken. Natürlich begann alles schon in der Kindheit, er lernte Geige und Klavier, spielte im Schulorchester des Zweibrücker Hofenfels-Gymnasiums, zeitweise auch in einem Orchester in Kirkel – und im Zweibrücker Kammerorchester unter Friedemann Köhler.

Seinen Neigungen folgend studierte er zuerst Musikwissenschaft und Germanistik, dann auch Schulmusik von 1976 bis 1983 in Saarbrücken. Sein Referendariat absolvierte er in Speyer und hatte danach das Glück in seiner Heimatstadt Zweibrücken 1985 eine Stelle am Helmholtz-Gymnsium zu bekommen. Dort blieb er – bis er 2018 in Altersteilzeit ging.

Parallel hat er weiterstudiert, um 1996 zu promovieren über „Hans Werner Henzes Bearbeitung von Claudio Monteverdis Oper ,Il ritorno d’ulisse in patria’ im Rahmen seines Traditionsverständnisses“. Das zeigte schon, dass er historischer und zeitgenössischer Musik gleichermaßen zugeneigt war. Beide Klangwelten verschmolzen in seinen über 40 eigenen Kompositionen, die er als Dirigent und Leiter des Zweibrücker Kammerorchesters (1989-1995 und 2009 bis 2018) aufführte, zuletzt 2017 ein Concertino für Cembalo und Orchester. Als er in Ruhestand ging, gab er auch die Leitung des Orchesters gab (spielte aber noch mit).

Er war eher einer der Stillen und Bescheidenen, der seine Zuhörer allein mit der Musik überzeugen wollte. Auch hatte er großes Einfühlvermögen, wagte immer wieder Neues, ohne die Musiker des Kammerorchester zu überfordern. Er fuhr zu Musiktheateraufführungen nach Mannheim, Dresden, Hamburg und Berlin, „nur mit Bayreuth hat es nie geklappt“ erzählt seine Ehefrau Gudrun, denn Wilms schätzte auch Wagner.

Bernd Wilms starb am 30. Juli in Folge seiner Krebserkrankung im Alter von 65 Jahren.