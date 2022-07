Fünf Jahre hat Bernd Kaufmann sich in öffentliche Bibliotheken und private Archive vertieft, ist Spuren immer weiter gefolgt. Immer den Fragen nach: Wie kam es? Und was bedeutete es? Bis ins Heute. Herausgekommen ist ein neues Roman-Manuskript, das gerade von einem namhaften Verlag begutachtet wird. „Ob's was wird? Es würde mich freuen“, sagt der Zweibrücker Unternehmer, Chef der Telemarketing-Firma BKP mit insgesamt 50 Mitarbeitern an drei Standorten.

Was ihn fasziniert, ist, den langen Linien der Geschichte nachzuspüren. So hat sich der 69-Jährige schon im Mittelalter herumgetrieben, in Form historischer Romane der „unglaublich faszinierenden Frauengestalt“ (Kaufmann) Sophie von Brabant, der Tochter der Heiligen Elisabeth von Thüringen, nachgespürt (Titel: „Wie das Schilfrohr im Fluss“) und dem wettinischen Landgrafen Albrecht II. („Der Verleumdete“), begab sich literarisch mit auf den Kinderkreuzzug zu Beginn des 12. Jahrhunderts und verarbeitete eigene Kindheitserlebnisse im Nachkriegs-Ostberlin („Der Direktor“). Die langen Linien, denen Kaufmann diesmal folgt, enden im Zweibrücker Land. Bei den Täufern, Mennoniten und Amischen, die nach dem Spanischen Erbfolgekrieg halfen, das im Dreißigjährigen Krieg zerstörte und entvölkerte Zweibrücker Land durch ihre revolutionären landwirtschaftlichen Techniken wieder urbar zu machen. „Aus Verfolgten, Glaubensflüchtlingen, wurden Bürger. Wenn auch noch Jahrzehnte bis zum Erlass durch Herzog Christian IV. verstrichen“, erzählt Kaufmann als Gast in der RHEINPFALZ-Sommerredaktion.

Den Spuren könne man noch heute vor der Zweibrücker Haustür, zu vielen Höfen und Gütern, folgen. Der Historie noch mal Leben einzuhauchen, Stimme zu geben, das ist Bernd Kaufmanns Passion geworden. Dafür reist er an Originalorte, sucht die Quellen, verdichtet das Geschehen.