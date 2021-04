Das für den 10. und 11. Juli angesetzte Homburger Bergrennen wird aufgrund der Corona-Pandemie erneut abgesagt. Das berichtet Thomas Bubel, Pressesprecher des Homburger Automobilclubs in einer Pressemitteilung.

Noch drei Monate hätten ins Land laufen müssen, ehe auf der Käshofer Straße das traditionelle Homburger Bergrennen ausgetragen worden wäre. Nun haben die Veranstalter die Reißleine für das Rennevent ziehen müssen, so Bubel. Als Grund nennt er die noch immer anhaltende Corona-Pandemie. „Eine solche Großveranstaltung mit vielen Tausend Menschen ist in der aktuellen Lage nicht zu verantworten“, so Andreas Herl, erster Vorsitzender des Homburger ADAC Ortsclubs. „Die Entscheidung zur Absage wurde in der Vorstandschaft einvernehmlich getroffen. Zählt man eins und eins zusammen, macht es keinen Sinn, an der Veranstaltung für dieses Jahr festzuhalten, zumal der Status des Rennens international ist“.

Das Bergrennen im Herbst auszutragen, komme für den Automobilclub nicht infrage, stattdessen hofft er auf einen Renntermin im kommenden Jahr.