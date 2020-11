Am Dienstag kontrollierte die Polizei gegen 19.20 Uhr in der Röntgenstraße einen 37-jährigen Autofahrer. Die Beamten stellten fest, dass der Mann Betäubungsmittel (THC und Amphetamin) eingenommen hatte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Wegen der Trunkenheitsfahrt wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, in dem der 37-Jährige mit einer Geldbuße von 500 Euro rechnen muss. Wegen des bereits zum zweiten Mal polizeilich festgestellten Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde erneut ein Strafverfahren eingeleitet. Das teilt die Polizei mit.