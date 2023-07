In der Nacht zum Sonntag stoppte die Polizei zwei Rauschfahrten im Stadtgebiet. Gegen 1.45 Uhr wurde ein 26-jähriger Mann in der Homburger Straße kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1,4. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde Strafanzeige erstattet. Gegen 4.15 Uhr wurde eine 22-jährige Frau in der Bismarckstraße kontrolliert. Hierbei ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum, die durch einen Urintest verstärkt wurden. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen, und sie erwartet eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.