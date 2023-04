Offenbar harte Drogen hatte der Mann im Blut, der am Montagabend als Autofahrer in der Zweibrücker Kaiserstraße unterwegs war. Nach Polizeiangaben hat ein erster Drogen-Vortest sofort positiv auf zwei verbotene Substanzen angeschlagen, die als harte Drogen gelten. Dem Endvierziger wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Sollte deren Ergebnis den Verdacht bestätigen, drohe dem Mann der amtliche Entzug seiner Fahrerlaubnis durch die Führerscheinstelle. Auf alle Fälle stünden ihm jetzt schon eine Geldbuße in Höhe von 500 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot ins Haus.