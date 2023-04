Auf eine empfindliche Geldstrafe und mehrere Monate ohne Führerschein muss sich laut Polizei eine Frau einstellen, die am Ostermontag in Zweibrücken beim Autofahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss ertappt wurde. Als die Ordnungshüter die Mittdreißigerin stoppten, habe ein erster Atemtest an Ort und Stelle rund 1,7 Promille Alkohol ergeben. Zudem habe ein Drogen-Vortest positiv auf den Cannabis-Wirkstoff THC reagiert. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen.