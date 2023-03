Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen können sich mit Fragen an eine Beratungsstelle in Zweibrücken wenden. Ein Gespräch mit Beraterin Karin Landenberger.

Die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) hat ihren Hauptsitz in Pirmasens beim Sozialdienst Katholische Frauen und Männer (SKFM). In Pirmasens wird die Beratung bereits seit 2018 angeboten. Eine der Beraterinnen ist Karin Landenberger.

Frau Landenberger, die Abkürzung EUTB dürfte den meisten nicht geläufig sein. Können Sie kurz skizzieren, worum es bei der Teilhabeberatung geht?

Es geht darum, dass Menschen, die eine Beeinträchtigung haben, trotzdem am sozialen Leben, am Berufsleben, am Bildungsleben teilhaben können. Sie haben ein Anrecht darauf, dass man ihnen dabei hilft. Dafür sind wir Berater da. Wir unterstützen die Betroffenen beim Stellen von Anträgen, wir schauen, dass Menschen die Hilfe bekommen, die ihnen zusteht. Das Alter spielt dabei keine Rolle. Das Angebot richtet sich an alle, von Kindern bis zu Älteren. Und es ist auch egal, welche Art von Behinderung vorliegt. Wir Berater sind untereinander gut vernetzt und unterstützen uns gegenseitig. Der Kollege in Kaiserslautern hat sich zum Beispiel auf Autismus spezialisiert. Betroffene kann man dann dorthin vermitteln.

Mit welchen Anliegen kommen die Menschen konkret zu Ihnen?

Das ist sehr vielfältig. Häufig kommen ältere Menschen, die Einschränkungen haben und nicht wissen, was sie beantragen können, ob ihnen vielleicht ein Pflegegrad zusteht. Oder es kommen pflegende Angehörige, denen nicht klar ist, dass sie einen Anspruch auf Verhinderungspflege haben, wenn sie mal Urlaub machen wollen. Oder ich helfe jemandem, der im Rollstuhl sitzt und der alleine nicht vor die Tür kann, eine Assistenz zu bekommen; eine Person, die ihn abholt und Dinge für ihn erledigt. Ich habe auch eine kriegstraumatisierte syrische Familie unterstützt, dafür konnte ich auf die Hilfe einer Dolmetscherin zurückgreifen. Oder eine Mutter, deren behindertes Kind im Haushalt lebt, die dringend eine Auszeit braucht und wissen will, was sie tun kann.

Außerdem berate ich in den verschiedenen Werkstätten für Menschen mit Behinderung im Umkreis. Ich bin für die Beschäftigten zur Beratung vor Ort. Auch deren Eltern wenden sich an mich, wenn es um Themen der Entlastung geht. Die Gespräche mit den ratsuchenden Menschen sind oft sehr persönlich. Es ist ein Austausch auf Augenhöhe, und ich unterliege selbstverständlich der Schweigepflicht.

Wie läuft so eine Beratung ab?

Ich sage den Leuten, wir gucken, was wir tun können, und dann gehen wir Schritt für Schritt. Ich zeige den Menschen auf, was möglich ist. Dann können sie sich entscheiden, ob sie das wollen oder nicht. Und wenn sie es wollen, helfe ich ihnen dabei. Es ist ein lebenspraktisches, strukturiertes Vorgehen. Menschen, die im Kummer zur Beratung gekommen sind, denen gibt das erst mal Halt. Leider ist es dann aber manchmal schwierig, zu den Ämtern und Ärzten vorzudringen, weil die Jugendämter personell unterbesetzt sind und man oft Monate auf einen Facharzttermin warten muss. Für die Betroffenen kann das dann schon schwierig sein.

KONTAKT

Karin Landenberger bietet jeden Mittwoch von 13 bis 17 Uhr eine offene Sprechstunde an für Menschen mit Behinderung im Triwo-Konferenzzentrum Zweibrücken am Flugplatz, Raum Hürth OG, Münchener Straße 10. Die Beratung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, aber hilfreich. Achtung, ein Umzug steht an: Ab 1. April ist die Beraterin in einem eigenen Büro zu finden, ebenfalls unweit des Flugplatzes, Pariser Straße 16. Zu erreichen ist Karin Landenberger unter 06331 1445913, E-Mail karin.landenberger-eutb@skfm.de

STICHWORT: TEILHABE

Mit dem Bundesteilhabegesetz wird das Behindertenrecht seit 2017 in mehreren Reformstufen erneuert. Damit wurde die gesetzliche Grundlage für ein neues Beratungsangebot für Menschen mit vorhandener oder drohender Behinderung sowie ihre Angehörigen geschaffen: die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung EUTB. 500 EUTB-Angebote informieren deutschlandweit über Rehabilitations- und Teilhabeleistungen. Das Angebot ergänzt bestehende Beratungsangebote, ersetzt aber keine Rechtsberatung und begleitet nicht im Widerspruchs- oder Klageverfahren.