Für Sonntag, 20. März, 18 Uhr, lädt Pfarrer Matthias Strickler zum Benefizabend in die Niederauerbacher Zwinglikirche ein. Dort erwartet die Besucher nicht nur Musik.

Schon vor einiger Zeit hatte Pfarrer Strickler die Idee, ein Friedenskonzert für die Menschen in der Ukraine zu machen. Auslöser waren die vielen Nachrichten, die tagtäglich präsent sind. Dann kam der Krieg. „Die Idee kam mir ganz spontan“, sagt der Pfarrer. Er will ein Zeichen der Solidarität setzen. Sein Konzert unterscheidet sich ein bisschen von den anderen.

Neben den Musikern Andreas Peter (Flöte, Gitarre), Musikschulinhaber Andreas Kern, Stefan Jenal (Klavier), Tim Fischer (Gesang), Karin Biet (Keyboard, Orgel und Gesang) kommt die Literatur auch nicht zu kurz. Kurze Texte und Gedichte lesen Sarina Wolf, Ingrid und Gerhard Kaiser, Gisela Topol und Matthias Strickler.

Die Zuschauer erwartet „Weltliteratur und biblische Texte“. So wird das Gedicht „Der Krieg“ von Georg Heym vorgetragen. Sarina Wolf liest ihre eigene Kurzgeschichte „La Libertat“ aus ihrem Buch „Magie der Nähe“. Dazu mischen sich Musik, – etwa „Ich bete an die Macht der Liebe“ vom ukrainischen Komponisten Dimitri Bortniansky, das gemeinsam gesungen werden soll –, und Gebete. Etwa das Friedensgebet von Franz von Assisi. „Es soll kein Gottesdienst sein, aber Gebete gehören eben auch dazu“, sagt Strickler.“ Von Anfang an wollte der Musik und Literatur verbinden. Das habe in der Niederauerbacher Kirchengemeinde Tradition.

Nachdem Strickler den Entschluss für das Konzert gefasst hatte, „habe ich geschaut, wer mitmacht, und das auch an die Presbyter weitergegeben. So ist das Programm zustande gekommen.“ Fast alle Akteure kennt er persönlich.

Jeder konnte sich aussuchen, was er vorträgt. Herausgekommen ist ein abwechslungsreiches Crossover. So erhofft sich Strickler eine größere Besucherresonanz. In den Gottesdiensten werde der Krieg in der Ukraine sowieso thematisiert.

Das literarische Konzert dauert etwa 45 bis 60 Minuten. Die Gemeinde hält es sich offen, wo die Spenden der Besucher hingehen. „Da müssen wir einfach mal gucken, ob wir die Leute hier vor Ort unterstützen. Es sind ja schon über 200, die Sachen besorgen. Die großen Organisationen bekommen ja sowieso Spenden.“ Es gehe ihm auch um Transparenz, so der Niederauerbacher Pfarrer. „Dass man das auch vor Ort sieht, wo das Geld hinkommt.“