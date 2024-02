Am Samstag, 24. Februar, 19.30 Uhr, spielen Roland Glassl und das Bruckner-Quintett der Stiftung Villa Musica Rheinland-Pfalz im Wintergarten der Zweibrücker Festhalle.

Im Mittelpunkt des jährlichen Benefizkonzertes des Lions Clubs und der Stadt Zweibrücken steht Roland Glassl. Der 1972 in Ingolstadt geborene Musiker stammt aus einer Geigenbauerfamilie und spielt auf einem Instrument seines Vaters, 2002 gebaut. Violinunterricht erhielt er bei seinem Vater, später bei Gerhard Seitz in München. Von 1992 an studierte er an der Musikhochschule München bei Ana Chumachenco, wo er 1996 sein Diplom mit Auszeichnung erhielt. Schon während des Studiums hat ihn die außerordentliche Klangvielfalt der Viola fasziniert, so hat er sich entschieden, zur Viola zu wechseln. Geprägt wurde sein Spiel durch das mit DAAD-Stipendium ermöglichte Studium an der Indiana University in Bloomington/USA. 1999 bis 2015 war er Bratschist im Mandelring Quartett. Heute ist er Professor für Viola an der Hochschule für Musik und Theater München. Auf dem Programm stehen Luigi Boccherinis Streichquintett E-Dur, Bohuslav Martinus Streichsextett und Anton Bruckners Streichquintett F-Dur.

Info

Tickets gibt es im Kulturamt Zweibrücken, Maxstraße 1, Telefon 06332 871471 und bei ticket-regional.de.