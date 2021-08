Das Homburger Boschorchester spielt am Samstag, 25. September, 19 Uhr, ein Benefizkonzert zugunsten der Stiftung Lebenswerte Blieskastel für ihr Projekt „Armut im Alter“ in der Blieskasteler Schlosskirche. 100 Besucher dürfen kommen – und es gibt nur noch wenige Plätze. Die 35 Musiker spielen Ouvertüren und Melodien aus Film und Musical. Es singen Markus Bill und Lisa Görlinger. Die Plätze können direkt reservier t werden über stiftung-lebenswerte.com, per Mail an info@lebenswerte.com oder per SMS an 0178/2944871. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten.