Björn Weinmann, der Leiter der Stadtkapelle Zweibrücken, hatte die Idee, und OB Marold Wosnitza sagte sofort zu, so kommt es am Sonntag, 12. September, 16 Uhr, zum Benefizkonzert für die Hochwasseropfer in der Eifel von Stadt und Stadtkapelle in der Zweibrücker Westpfalzhalle. „Wir haben uns entschieden kein Eintrittsgeld zu verlangen“, so Volker Lehner, der Vorsitzende der Stadtkapelle. „Jeder Gast bestimmt die Höhe des Eintritts selbst. Alle Einnahmen werden gespendet. Es ist uns sehr wichtig unseren Beitrag in dieser Krise zu leisten“. Reservierung ist nicht nötig, 500 Besucher dürfen kommen.