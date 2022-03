Die jungen Leute vom Jugendcafé „Bonni“ des Evangelischen Dekanats organisieren am Freitag, 12. März, 10 bis 16 Uhr, an und in der Zweibrücker Karlskirche einen Benefizflohmarkt für die Opfer des Krieges in der Ukraine. Neben Gebraucht-Artikeln, Kleidung und Musikinstrumenten werden auch Kuchen und Waffeln verkauft. Der Erlös geht zu 100 Prozent an das Spendenkonto des ukrainischen Staates für humanitäre Hilfe. Beim Flohmarkt sorgt die Band Phrase Traffic für Unterhaltung.