ZWEIBRÜCKEN. Über 300 Tickets sind reserviert, aber das geplante Benefiz-Handballspiel für den verunglückten Fritz Schäfer muss wegen Corona verschoben werden. Das Zweibrücker Stadt-Derby zwischen dem Drittligisten SV 64 Zweibrücken und dem Oberligisten VT Zweibrücken-Saarpfalz war für den 15. Dezember vorgesehen gewesen.

„Wir haben wirklich alles durchgespielt, alle möglichen Regelungen in Betracht gezogen, aber es funktioniert nicht. Wir können das nicht verantworten“, sagt Organisator Hermann Grieser. Die Gesundheit der Menschen hat für Fritz Schäfer oberste Priorität: „Die Absage ist absolut in meinem Interesse. Ich kann und will nicht riskieren, dass jemand krank wird“, sagt der nach einem Arbeitsunfall gelähmte Journalist. Die Anteilnahme, die Schäfers Schicksal ausgelöst hat, ist enorm. Das Spiel wird, sofern es die Pandemie zulässt – „davon gehen wir aus“, sagt Grieser – an Ostern nachgeholt. Der genaue Termin wird noch festgelegt. Der hängt unter anderem vom Spielplan der SV-Handballer ab, der für die entscheidende Runde im April und Mai spät festgelegt wird. Alle Reservierungen behalten ihre Gültigkeit. Wenn der Termin feststehe, werde jeder, der reserviert habe, angeschrieben und gefragt, ob die Reservierung aufrechterhalten will, sagt Grieser.