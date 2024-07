Der 16-jährige Stabhochspringer startet am Donnerstag in der Slowakei bei den U18-Europameisterschaften. Im Vorjahr sah es noch nicht so aus, als ob es dazu kommen könnte.

Davon hätte er vor einem Jahr um diese Zeit wohl kaum geträumt: Am Donnerstag tritt Stabhochspringer Ben Silas Kribelbauer im deutschen Nationaltrikot bei den U18-Europameisterschaften zur Qualifikation