Früher pfälzisch, jetzt asiatisch: ein beliebtes Pirmasenser Restaurant hat unter neuer Leitung wiedereröffnet.

Eine 53-jährige Zweibrückerin wurde vor über einer Woche bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Sie ist wieder Zuhause. Den Unfallfahrer erwartet eine Strafe, zumal er Drogen konsumiert hatte.

Franz Mayer und der Luitpoldturm gehören irgendwie zusammen. Nicht nur der räumlichen Nähe wegen, Mayer verbindet noch viel mehr mit einem der Wahrzeichen des Pfälzerwaldes.

Zweibrücken hat wieder ein Winterdorf – auf der Terrasse der Festhalle. Dort richten die Pächter bis Mitte Januar einen gemütlichen Treff im Freien ein.

Soll in Clausen auf dem Bürgersteig geparkt werden können oder nicht? Eine Entscheidung wurde getroffen – vorerst.

Die Deutschen sind raus bei der WM. Woran lag’s? „Die Spieler sind zu alt“, meinten einige Passanten bei einer Straßenumfrage in Zweibrücken.

Weil die Not in Afrika groß ist, führt der Hauensteiner Verein „Aktion Afrika“ seine Spendensammlung fort. Was bisher erreicht wurde, kann sich sehen lassen.