Kurz nach Weihnachten 2024 soll er einen Busfahrer beleidigt und einen Fahrgast bedroht haben. Deshalb stand ein 46-Jähriger jetzt vorm Amtsgericht Zweibrücken.

Die Staatsanwaltschaft in Person von Oberamtsanwältin Gabriele Haas hat den Vorfall in der Hauptstraße am Omnibusbusbahnhof auf den 27. Dezember 2024 kurz nach 18 Uhr datiert. Wie sie vor dem Amtsgericht Zweibrücken ausführte, soll der heute 46-Jährige einen Busfahrer unter anderem als „Hurensohn“ bezeichnet haben, als dieser ihn nach der Ankunft am ZOB ansprach. Der Fahrer wollte den Angeklagten zur Rede stellen, weil er im Bus Bier getrunken und einen Teil verschüttet hatte. Einen Fahrgast habe der 46-Jährige mit den Worten bedroht: „Wenn ich dich alleine treffe, mach’ ich dich kalt.“

Die Beleidigung des Busfahrers gab der Angeklagte, der zurzeit arbeitslos ist, ohne Umschweife zu. Er selbst sei zur Tatzeit stark alkoholisiert gewesen. Die Bedrohung des Fahrgastes räumte Verteidiger Markus Freyler im Namen seines Mandanten nach einer kurzen Sitzungsunterbrechung ein. Der Angeklagte sprach auch seine stationäre Alkoholtherapie an, die er zwischen Oktober 2025 und Januar 2026 aus eigenem Antrieb gemacht habe.

Angeklagter schreibt Bewerbungen

Bewährungshelfer Robert Mayer bestätigte die Therapie. Aus einer früheren Verurteilung, in der dem 46-Jährigen 350 gemeinnützige Arbeitsstunden als Auflage gemacht worden sind, seien noch etwa 100 Stunden abzuleisten. Der Angeklagte meldet sich regelmäßig beim Bewährungshelfer, der ihn als zuverlässig beschreibt. Und er bemühe sich auch, eine Arbeit zu finden und schreibe öfter Bewerbungen.

Die Sozialprognose sei günstig, wertete die Staatsanwaltschaft. Sie beantragte für die beiden Taten am ZOB eine Gesamtfreiheitsstrafe von fünf Monaten, die trotz Bedenken nochmals zur Bewährung ausgesetzt werden könne. Zudem solle der Mann weitere 200 gemeinnützige Arbeitsstunden leisten. Verteidiger Freyler schloss sich beim Strafmaß-Vorschlag an und verwies noch auf die Alkoholtherapie, zu der sich sein Mandant entschlossen hatte. Denn die Alkoholprobleme seien die Ursache der Straftaten, hätten sie auf jeden Fall begünstigt.

21 Einträge im Bundeszentralregister

Der Angeklagte sei der Beleidigung und Bedrohung schuldig, so Richter Matthias Heinzelmann, der ihn zu einer fünfmonatigen Freiheitsstrafe verurteilte, die drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden. Außerdem machte er dem 46-Jährigen zur Auflage, 200 Sozialstunden zu leisten. Sollte der Angeklagte zwischenzeitlich eine Arbeitsstelle finden, könnten die Sozialstunden auf Antrag in eine Geldstrafe umgewandelt werden. Der 46-Jährige sei geständig gewesen und habe Reue gezeigt. Positiv wertete der Richter auch die Therapie, mit der der Angeklagte seine Alkoholprobleme in den Griff bekommen will.

Er hoffe, dass der einschlägig Vorbestrafte mit 21 Einträgen im Bundeszentralregister nun einen Wendepunkt in seinem Leben erreicht habe. Ein weiterer Vorwurf, der Mann habe zwischen April und Juni 2024 das Jobcenter um knapp 1200 Euro betrogen, indem er Leistungen bezog, obwohl er eine Arbeit aufgenommen hatte, war vorläufig eingestellt worden. Den Schaden hatte der 46-Jährige zwischenzeitlich beglichen. Mit der nun dritten Bewährungsstrafe, so der Richter, erhalte der Mann eine letzte Chance.