Wegen Beleidigung, Bedrohung, Sachbeschädigung und Körperverletzung musste sich am Mittwoch ein 34-Jähriger Zweibrücker vor dem Amtsgericht verantworten. Wenn er zu viel Alkohol getrunken hat, gehen dem Angeklagten die Schimpfworte locker über die Lippen, wie eine Polizistin und ihr Kollege im August 2023 bei einem Einsatz in der Jacobystraße hautnah miterlebten.

Das Beleidigungsrepertoire des Angeklagten, der derzeit eine einjährige Haftstrafe absitzt und deshalb in Handschellen in den Gerichtssaal geführt wurde, ist beachtlich. Am 11.