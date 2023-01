Am Sonntag um 14 Uhr erreichte die Polizei ein Notruf der Besatzung eines Rettungswagens. Auf einem Parkplatz zwischen Reifenberg und Battweiler sollte ein 29-jähriger Mann aus dem Landkreis Südwestpfalz behandelt werden. Dabei griff er laut Polizei die Besatzung des Rettungswagens an, beschädigte den Rettungswagen und beschmierte ihn mit seinem eigenen Blut. Unter anderem wurden die Scheibenwischer des Rettungswagens abgebrochen, so dass das Fahrzeug nicht mehr eingesetzt werden konnte. Die Polizeibeamten mussten den Mann mit Gewalt und unter Einsatz von Pfefferspray zu Boden bringen und fixieren. „Die Polizisten und Rettungskräfte wurden ununterbrochen auf das Übelste beleidigt, bedroht und bespuckt“, schreibt die Polizei. Sie begleitete den Mann ins Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Alle eingesetzten Kräfte blieben unverletzt. „Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren, das einen ganzen Katalog an Straftaten beinhaltet“, kündigt die Polizei an.