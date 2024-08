Bei einem Zusammenstoß zweier Autos im Saarbrücker Stadtteil Klarenthal ist eine 19-jährige Fahrerin verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, ist ein 39-jähriger Autofahrer aus Saarbrücken an einer durch einen parkenden Wagen verengten Stelle mit dem Auto der 19-Jährigen zusammengestoßen. „Durch die Wucht des Zusammenstoßes entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden“, so die Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach. Beide Autos wurden abgeschleppt. Die 19-Jährige, die aus Saarbrücken stammt, ist bei dem Unfall leicht verletzt worden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 39 Jahre alte Mann sei unverletzt geblieben. Er habe bei der Fahrt unter dem Einfluss von Cannabis gestanden. Die Polizei hat eine Blutprobe entnommen und seinen Führerschein eingezogen. Während der Unfallaufnahme war die betroffene Fenner Straße für zwei Stunden gesperrt.