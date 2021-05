Es kann sehr schnell und unerwartet gehen: Eine Wiederbelebung bleibt erfolglos, ein Unfall bringt den Tod, ein Mensch beendet sein Leben. Extremsituationen, in denen die Angehörigen Beistand brauchen - und ihn auch bekommen. Dafür gibt es geschulte und erfahrene Notfallseelsorger, die bei Anruf ausrücken. Für Zweibrücken und Umgebung sind es fünf. Aber auch die Ortspfarrer werden eingebunden.

„Mit vorgefertigtem Rezept kann man da nicht reingehen“, sagt Günter Sifft, Pfarrer der protestantischen Gemeinde Zweibrücken-Mitte und Koordinator der Notfallseelsorge in und um Zweibrücken. Jeder Fall sei anders, jeder Einsatz auch. Immer müsse man sich neu einfinden, sich fragen, was gebraucht wird. Manche wünschten unbedingt, dass gebetet wird, andere hätten dieses Bedürfnis nicht. Sifft: „Zuhören ist das Wichtigste.“

Ziel sei es, die Situation zu stabilisieren und dabei auch Verwandte, Bekannte und Freunde einzubinden. „Im Laufe des Gesprächs merkt man dann, wie sich die Situation zu entspannen beginnt“, weiß Sifft aus Erfahrung. Die Menschen, die er antreffe, stünden unter Schock. Dieser äußere sich entweder durch Unruhe und Verzweiflung oder durch eine völlige Lähmung. Am häufigsten müssten Menschen betreut werden, wenn eine Wiederbelebung erfolglos war, nachdem der Notarzt gerufen wurde. Am zweithäufigsten müsse man – zusammen mit der Polizei – eine Todesnachricht überbringen, etwa nach einem Verkehrsunfall. Und an dritter Stelle die Nachricht, dass jemand seinem Leben ein Ende setzte.

Der Notarzt oder die Polizei bereiten die Notfallseelsorger darauf vor, was sie erwartet – zunächst kurz am Telefon, dann ausführlicher vor Ort. Viele Jahre ist Sifft schon als Notfallseelsorger tätig, seit sechs Jahren der „Melde-Kopf“, wie es im Fach-Jargon heißt. Bei ihm gehen alle Anrufe ein und das kann jederzeit sein, Tag und Nacht. Rund 15 seien es im Schnitt pro Jahr. „Ich schaue dann, wer wie viele Einsätze gehabt hat und wen ich ansprechen könnte, versuche aber auch immer, die Kollegen vor Ort zu erreichen“, erklärt Sifft. Dies sei möglich, sobald er die Örtlichkeit wisse. Wenn sogar die Konfession bekannt sei, könne er gezielt den protestantischen oder den katholischen Kollegen anrufen. In rund der Hälfte der Notfälle rückten dann die Kollegen aus. Sifft: „Meine Motivation zur Notfallseelsorge ist eine allgemein kirchliche. Unser Platz ist bei den Menschen, die Zuspruch brauchen und einen Menschen, der da ist und zuhört. Deswegen wird zuerst auch immer die örtliche Pfarrerschaft eingebunden, sofern erreichbar.“

Nicht nur für Angehörige einer Kirche

Dazu komme seine ganz persönliche Motivation. Es sei zwar immer aufregend und auch mühsam, sich zu einer Alarmierung aufzumachen, aber in den meisten Fällen seien solche direkten, ehrlichen Begegnungen und Erfahrungen besonders wertvoll und erfüllend. Die Notfallseelsorge sei zwar ein Angebot der Kirchen, betont Sifft, aber jeder dürfe sie in Anspruch nehmen; die Seelsorger seien angehalten, sich bei ihren Einsätzen neutral zu verhalten.

Dass jemand ausdrücklich keinen Pfarrer oder Pastoralreferenten haben wollte, habe er noch nicht erlebt. In seinem Seelsorgeteam arbeiteten Kollegen der evangelischen und der katholischen Kirche zusammen: Matthias Strickler, Suse Günther, Wolfgang Schreiner und Michael Becker. Wenn er alarmiert werde, könne er nicht immer einen Kollegen erreichen, sagt Sifft, mehr als die Hälfte der Einsätze mache er dann selber. In anderen, größeren Städten gebe es Schichtsysteme und Bereitschaftsdienste, in Zweibrücken sei dies nicht notwendig. „Wir sind ein kleines System mit wenigen Leuten, aber für den Raum Zweibrücken läuft das recht gut. Wir sind hier ein bisschen behütet mit recht wenigen Einsätzen“, so Sifft. Auch Corona habe daran nichts geändert, im Gegenteil, das Jahr sei „sehr ruhig“ verlaufen.

Spezielle Ausbildung erforderlich

Für die ehrenamtliche Tätigkeit gebe es jedes Jahr beim Feuerwehrtraditionstag im Dezember ein Dankeschön. Keiner gehe unvorbereitet in den Dienst, man müsse sich für die Notfallseelsorge ausbilden lassen. „Aber dann ist man in der Situation alleine. Am Anfang war ich da schon aufgeregt“, gesteht Sifft. Manchmal komme es aber auch vor, dass man jemanden nach-alarmieren müsse, wenn weitere Personen betroffen sind. Im Regelfall habe man nur einmal Kontakt mit den Betroffenen, so Sifft: „Das ist für die Psychohygiene wichtig.“ Er selbst habe kein besonderes Ritual, um nach einem Einsatz wieder in den Alltag zurückzukehren, er könne in dem Moment „die Dinge loslassen“ und grübele nicht lange hinterher. Jeder habe da seine eigene Vorgehensweise entwickelt.

Die schlimmste Situation in all den Jahren habe er erlebt, als er mit „Person droht zu springen“ alarmiert wurde. Der Sprung habe verhindert werden können, doch „dieses Gefühl der Ohnmacht zu erfahren, ist schlimm.“ Andere ganz schlimme Dinge wie Todesfälle mit Kindern habe er in seiner Zeit als Notfallseelsorger noch nicht erleben müssen.