Ein glimpfliches Ende nahm ein Flugnotfall am Montag, 21. September, am Flughafen Saarbrücken-Ensheim. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen bereits alarmiert und auf dem Weg zum Airport, als der Einsatz abgebrochen wurde. Flughafensprecher Ludwin Vogel: „Um 10.30 Uhr löste der Tower den ,stillen Alarm’ aus, wie in solchen Fällen üblich.“ Ein Pilot habe Fahrwerkprobleme bei seiner einmotorigen Privatmaschine gemeldet, die sich im Landeanflug befand. Vogel. „Der Pilot konnte jedoch das Fahrwerk manuell ausfahren und zwei Minuten später um 10.32 Uhr die Maschine sicher auf der Bahn landen.“ Der Feuerwehreinsatz sei vorsorglich erfolgt. Die Saarbrücker Feuerwehr brach die Einsatzfahrt ab.