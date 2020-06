Ein Zug der Regionalbahn musste am Dienstag gegen 13.25 Uhr am ehemaligen Niederauerbacher Bahnhof eine Notbremsung hinlegen. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Eine 57 Jahre alte Autofahrerin aus Zweibrücken in Begleitung einer 78 Jahre alten Mitfahrerin war auf den Gleisen des Bahnübergangs mit ihrem Wagen stehengeblieben. Sie wollte über die Dorfdorf-Kreuzung fahren. Weil die Ampel dort aber auf Rot stand, war es zu einem Rückstau in Richtung Fasanerie gekommen. Im Moment, als der Wagen auf den Gleisen stand, senkten sich die Schranken des Bahnübergangs und schlossen die Frau ein. Nach Polizeiangaben konnte sie ihr Auto noch von den Gleisen wegbewegen. Der Zugfahrer erkannte die Gefahr und brachte die Regionalbahn durch eine Notbremsung zum Stehen. Laut Polizei kamen im Zug wie auch in dem Auto die Insassen mit dem Schrecken davon. Der Vorfall wurde von der Polizeiinspektion Zweibrücken der zuständigen Dienststelle der Bundespolizei gemeldet, die als für den Bahnverkehr zuständige Behörde die weitere Bearbeitung des Falls übernimmt.