In Wasser zu baden ist in unseren Breitengraden durchaus nichts Ungewöhnliches. Ein Bad im Wald zu nehmen, ist dagegen wohl den wenigsten ein Begriff. Nicht weiter verwunderlich, schließlich kommt das Phänomen „Waldbaden“ aus Japan. Am Samstag, 24. Oktober gibt es zwischen 11 und 15 Uhr im Raum Hornbach die Gelegenheit Shirin Yoku, wie das Waldbaden auf japanisch heißt, auch in der Pfalz mal auszuprobieren. Aber um was geht es dabei überhaupt? „Durch angeleitete Übungen lernt man, den eigenen Sinnen zu vertrauen, sie zu schärfen und sich nur auf die eigene Wahrnehmung im Hier und Jetzt zu konzentrieren“, erklärt der Pressesprecher des Kreises Südwestpfalz, Thorsten Höh. Zudem helfe Waldbaden, sich der Schönheit des Waldes und der Natur wieder bewusst zu werden.

Auf einer sechs Kilometer langen Waldwanderung werden zu diesem Zweck verschiedene Atem- und Achtsamkeitsübung unter Anleitung einer speziell geschulten Dozentin durchgeführt. Diese sollen sich leicht in den Alltag integrieren lassen. Dabei ist man langsam unterwegs, weshalb warme Kleidung empfohlen wird. Die Teilnahmegebühr beträgt 13 Euro, der genaue Treffpunkt wird nach Bezahlung bekanntgegeben. Anmeldung unter Telefon 06331/809336 oder auf der Seite kvhs-swp.de.