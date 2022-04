Einen Anhänger voller Müll haben zehn Helfer der SPD Dellfeld am Samstag, 9. April, aus der Natur gefischt. „Es ist weniger geworden. Wir haben in diesem Jahr keine Autoreifen gefunden und auch keinen Sondermüll“, freut sich Mitorganisatorin Yvonne Sarther. Seit Jahren ruft die SPD Dellfeld zu Umwelttagen auf; im Corona-Jahr 2021 wurden viele Farbeimer gefunden. Auf der Höhe, den Wander- und Radwegen der Gemeinde, auf den Spielplätzen und am Waldrand haben die Helfer am Samstag stundenlang Plastik, Flaschen, Einweggeschirr, Glas und leere Zigarettenschachteln eingesammelt. Aber auch Hundekotbeutel mit Inhalt. All dies bringen sie in Säcke verpackt nach Contwig zum Wertstoffhof des Kreises. Nach der Sammelaktion stärkten sich die Teilnehmer verdientermaßen im Bürgerhaus mit Bratwürsten. Dies war voriges Jahr wegen Corona nicht möglich gewesen