Die BTTF Zweibrücken II müssen abwarten: Bei der Relegation zur Bezirksliga am Samstag in Petersberg belegten die BTTF-Spieler nur den zweiten Platz.

Mannschaftsführer Thomas Gros hofft aber, noch aufzusteigen – obwohl der sportliche Aufstieg verpasst wurde. Und die Chancen stehen nicht schlecht für die Bickenalbtaler.

Sportlich lief es nicht ganz wie gewünscht für das Team der BTTF Zweibrücken II, das als Vizemeister der Bezirksklasse West gegen das Ost-Pendant TTC Nünschweiler III und den Bezirksliga-Achten FK Windsberg um den letzten Platz in der Bezirksliga spielte. Schon in der ersten Partie nicht: Denn da e gewann Nünschweilers Drittvertretung, die favorisiert war, deutlich mit 9:2 gegen den FK Windsberg. Das allein war aus BTTF-Sicht schon deshalb nicht günstig, weil klar war, dass nur ein Sieg gegen den TTC Nünschweiler III den Aufstieg wahrscheinlich macht. Besonders ärgerlich: Nünschweiler hatte des Öfteren gegen Windsberg gewackelt und viele enge Spiele heimgefahren.

Drei Niederlagen in den Doppeln

Suboptimal war dann auch der Start der BTTF ins Spiel gegen Nünschweiler III. „Mit drei Doppelniederlagen hatten wir überhaupt nicht gerechnet. Ich hatte sogar gehofft, dass wir zwei Doppel gewinnen“, sagte BTTF-Mannschaftsführer Thomas Gros. So hatte er sogar die Befürchtung, dass die Bickenalbtaler auch in der Folge den Anschluss und den Halt verlieren und noch höher in Rückstand geraten. Denn das Mindestziel war, drei Punkte gegen Nünschweilers Dritte zu holen, um sich für das zweite Spiel mit einem Remis den zweiten Rang sichern zu können. Doch es kam ganz anders: Die BTTF drehte vor fast 100 Zuschauern in der Petersberger Dreiherrenstein-Halle auf, gewann vier Einzel in Serie und ging im Anschluss durch Henrik Sostmanns Sieg gegen Udo Hahn sogar noch mal mit 5:4 in Führung. „Uns war nach dem 3:0 in den Doppeln schon klar, dass wir die Partie noch nicht gewonnen haben. Es war extrem knapp“, meinte Nünschweilers Kapitän Steffen Anderie, der in drei Sätzen gegen Laura Molter verlor.

Das Team des TTC Nünschweiler wurde mit Gabriel Sikora und Stephan Weidler aus dem Team der 2. Pfalzliga West verstärkt. Das ist deshalb möglich, weil Nünschweiler anhand zweier so genannter „Strohspieler“ im Oberliga-Team (ein Spieler, der nur gemeldet wird, aber nie spielt) zulässige Möglichkeiten schafft, um ein bis zwei Spieler gleich in zwei Teams auflaufen zu lassen. Diese Vorgehensweise ist regelkonform, wird jedoch bundesweit diskutiert und ist von den Erstellern der Wettspielordnungen nur schwerlich einzudämmen.

Stimmung in der Halle

Ausgezeichnete Stimmung herrschte in der Halle, insbesondere im BTTF-Lager. Nach der 5:4-Führung brach die BTTF aber ein, verlor gleich fünfmal in Serie und quittierte letztlich eine 5:9-Niederlage. „Extrem schade, dass wir nach der Führung kein Spiel mehr gewonnen haben. Es hätte noch Möglichkeiten gegeben, Spiele zu gewinnen“, urteilte dazu ein enttäuschter Thomas Gros.

Ins anschließende Spiel gegen den FK Windsberg kam die BTTF glänzend hinein, führte schnell mit 6:2. Danach jedoch folgte ein erneuter Einbruch, der mit einer Niederlage von Andreas Blatt begann. Dem brach während der Partie der Schläger, weil er sich diesen an den eigenen Oberarm schlug. Mit dem Ersatzschläger von Thomas Gros wurde es dann schwierig, er unterlag Materialspieler Manuel Meder in fünf Sätzen. Es folgten weitere Niederlagen und viele Fünf-Satz-Pleiten, die zu einem 6:7-Rückstand führten. Henrik Sostmann und Andreas Blatt holten die Kohlen noch mal aus dem Feuer und tüteten den wichtigen achten Punkt ein, der schon Platz zwei sicherte. Am Ende sprang sogar noch ein 9:7-Erfolg heraus.

Nun muss und darf das BTTF-Team berechtigt hoffen: Möglicherweise meldet der TTC Winnweiler in der 2. Pfalzliga West ab und startet einen Neuanfang in der Kreisliga, wie deren Vorstandsmitglied Gunter Franck berichtet. Auch bei der SG Waldfischbach stehen Veränderungen im Raum, die während des Relegationsturniers vielfältig diskutiert wurden, offiziell ist jedoch noch nichts. Bis Anfang Juni wird sich entscheiden, ob die BTTF II im Nachgang aufsteigt.