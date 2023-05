Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In unserer Kolumne widmet sich unser RHEINPFALZ-Mitarbeiter Benjamin Haag dem, was er am Wochenende auf den Plätzen und den Sporthallen der Region gehört und gesehen hat. Diesmal unter anderem dem SV Battweiler, bei dem öfter zum „Tag des offenen Tores“ eingeladen wird.

Das nächste Torfestival

„2:1 oder 1:0 gewinnen können wir nicht. Bei uns gibt es nur viele Tore vorne und viele Tore hinten“, erzählt Mittelfeldspieler André