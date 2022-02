Ein unbekannter junger Mann flüchtete am Dienstag aus einem Laden in der Innenstadt, nachdem er beim Diebstahl erwischt worden war. Laut Polizei wollte er gegen 16.15 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft am Hallplatz drei graue Kleidungsstücke stehlen, eine Trainingshose, eine Trainingsjacke und ein Shirt. Als er dabei ertappt wurde, riss er sich von der betreffenden Angestellten los und stürmte nach draußen, wo er in die Fußgängerzone flüchten konnte. Der Wert der gestohlenen Kleidung beträgt rund 70 Euro. Der Täter wird beschrieben als 16 bis 18 Jahre alt, dunkelhäutig, schwarze Haare mit auffallend großer Afro-Frisur, die an den Seiten rasiert ist; komplett schwarz gekleidet. Das teilt die Polizei mit, die um Hinweise bittet unter Telefon 06332/9760 oder E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.