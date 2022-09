Der Verein ZW-vernetzt lädt für Samstag in Zusammenarbeit mit Stadt und Stadtmarketing erstmals zum Parking Day in die Innenstadt ein. Ums Parken geht es dabei aber nicht.

Der Parking Day hat nichts mit kostenfreiem Parken zu tun. Im Gegenteil: die meisten innerstädtischen Parkplätze sollen am 17. September im Zeitraum von 9 bis 15 Uhr autofrei bleiben. „Wir vergessen oft, wie viel Platz von den Parkplätzen verbraucht wird und dass damit sehr viel Lebensqualität verschenkt wird“, erklärt Karin Grgic von ZW-vernetzt den Hintergrund. Städte wie Saarbrücken, Mainz, Berlin, Ravensburg, Mönchengladbach, Karlsruhe oder München veranstalten diesen Aktionstag schon seit geraumer Zeit, bei dem ausgewählter städtischer Kfz-Abstellbereich zeitweise in eine „freie Aktionsfläche“ verwandelt wird, so die Organisatoren. „Tote Fläche“ soll am Parking Day von Vereinen, Organisationen, Firmen und Privatpersonen in vielfältiger Art belebt werden.

Parkplätze mal anders wird es am Samstag am Schloss mit öffentlichen Tai-Chi-Übungen geben. Hinzu kommen dort „Wasser-Denk-mal“ und Sinnesparcours von ZW-vernetzt sowie Brettspiele und Basteleien. Die Freibadgruppe „Er-,Schließ’ mich neu“ weist an ihrem Stand darauf hin, dass das Zweibrücker Freibad dieses Jahr 65 Jahre alt geworden ist. Auch ein Fahrradparcours wird geboten.

Auch die Karlstraße bleibt autofrei

Beim Helmholtz-Gymnasium gibt’s Sport für alle und Flammkuchen. An der Karlskirche erwarten die Besucher ein Spielebus, Kinder-Aktionen wie Tanzen und Waschmittel selbst herstellen mit den Cheerleadern der VTZ und dem DRK-Biotopia. Auch die Karlstraße bleibt autofrei. Dafür werden dort ein Café und Livemusik improvisiert. Auf der Parkfläche an der Heilig-Kreuz-Kirche dreht sich alles um den Apfel – samt Kinderlesung, Irish Folk, Rikschafahrten durch die Stadt und Spieleangebot. In der Gabelsbergerstraße werden Kleider getauscht.

„Wir sind zu verwöhnt und müssen unser Auto immer vor der Haustür stehen haben“, kritisiert Karin Grgic. „Wenn ich zum Einkaufsmarkt A muss, parke ich dort davor, für den Einkaufsmarkt B steuere ich dessen Parkplatz an und so geht es für jede Station weiter“, meint die 50-jährige, dass Autos zu oft im Mittelpunkt stünden, obwohl sie die meiste Zeit gar nicht genutzt würden.

„Zentraler geht es nicht“

„Dabei haben wir hier in Zweibrücken den Luxus mit zwei strategisch gut gelegenen Parkhäusern. Von jedem erreiche ich alles in der Stadt in Kürze, zentraler geht es nicht.“ 660 Abstellplätze halten laut ZW-vernetzt die Parkhäuser am Hallplatz und am Schloss vor. Das sei ausreichend für Innenstadtbesucher. „Aber leider stehen die weitestgehend leer.“

Die Röntgenassistentin und ihre Mitstreiter möchten das Auto nicht aus der Stadt verbannen. Sie wissen, dass etwa Senioren oder junge Familien mit Kinderwagen auf Fahrzeuge angewiesen sind. Zum Einkaufen oder Arbeiten solle man aber lieber ins Parkhaus fahren. Gebe es ein Umdenken beim Parkverhalten, könnten versiegelte Flächen aufgebrochen und begrünt werden. Das sei gut fürs Klima und bringe Lebensqualität.

„Wir werden mit diesem Aktionstag sicherlich anecken und einige böse Worte zu hören bekommen“, rechnet Karin Grgic mit Gegenwind. „Aber nur so können wir die Interessen und Sichtweisen austauschen“, zeigt sie sich für Diskussionen aufgeschlossen. „Wenn das alles auf Augenhöhe abläuft, dann ist das doch prima.“ Eine Bitte hat sie aber an die Kritiker: Diese mögen dafür bitte den Stand von ZW-vernetzt – der Veranstalter – auf dem Schlossplatz aufsuchen und die anderen Gruppen „in Ruhe lassen“.

Was das „Wasser-Denk-mal“ ist

Am Stand der Veranstalter wird es am Samstag ein „Wasser-Denk-mal“ geben. Das ist ein Kunststoffblock, in dem die Menge an Wasser aufgefangen wird, die bei einem versiegelten Parkplatz nicht versickern kann und stattdessen die Luft weiter aufheizt.

ZW-vernetzt möchte den Parking Day in Zweibrücken etablieren. Zu diesem Zweck wurde das themenverwandte Stadtgrün-Wochenende „umgebaut“. Bei Regen zieht der komplette Parking Day auf Ebene 7 des Parkhauses am Schloss um. Zusätzlich zum Parking Day findet am Samstag der allmonatliche Zweibrücker City-Flohmarkt statt.