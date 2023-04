Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mir nix, dir nix taucht bei den grünen Wesen mit den Knollennasen, den Olchis, im Kindermusical „Ein König zum Gefurztag!“ ein ungebetener Gast auf. Am Mittwoch wurde es in der Zweibrücker Festhalle aufgeführt. Die Emotionen der rund 400 jungen Zuschauer kochten vor allem am Ende hoch.

„Du bist ein dummer Lügner!“, ruft ein Mädchen dem selbsterkorenen König zu. Die Kinder haben wohl schnell gemerkt, dass er alle an der Nase herumführen will.