Im Januar stand der Reifenberger Heimatverein vor dem Aus: Niemand wollte sich im Vorstand engagieren. Nun sieht es so aus, als ginge es doch weiter. „Dadurch, dass sich glücklicherweise doch Kandidaten für die geplante Wahl des Vorstands gefunden haben, ist die Fortführung des Vereins wahrscheinlich gewährleistet“, teilte der zweite Vorsitzende Peter Schaeffer am Freitagmorgen mit. Die Neuwahl ist für die Hauptversammlung am 9. April um 19 Uhr im Pfarrheim vorgesehen.

Wer dabei kandidiert, wollte Schaeffer im Gespräch mit der RHEINPFALZ noch nicht verraten. Er ließ sich lediglich entlocken, dass es Personen seien, die bereits in der Verantwortung gestanden hätten. Es werde ein klassischer Vorstand mit Vorsitzendem, Stellvertreter, Schriftführer und Kassenwart gewählt, sagte er.