Am Mittwoch kündigte allein die Firma Wasgau ein 40-köpfiges Team an; bis Donnerstagmittag haben bereits 931 Hobbysportler ihre Teilnahme am 13. Zweibrücker Firmenlauf am Mittwoch, 3. Juli, 18 Uhr, zugesagt. „Diesmal knacken wir den Rekord von 1100 Teilnehmern“, strahlt Frank Schmid vom Organisationsteam Zuversicht aus. „Am Freitag und Samstag kann man sich ja auch noch im Internet auf firmenlauf-zweibruecken.de oder unter E-Mail firmenlauf-zw@web.de anmelden“, so das Vorstandsmitglied des Sportvereins VB Zweibrücken. Mit Blick darauf, dass eigentlich schon am Mittwoch, 26. Juni, offizieller Anmeldeschluss war, drückt man also ein Auge zu. Die letzten Kurzentschlossenen können sich ihre Startnummern aber auch noch am Veranstaltungstag ab 15 Uhr vor Ort auf dem Schlossplatz abholen. Das Startgeld beträgt acht Euro pro erwachsenem Läufer und sechs Euro für unter 18-Jährige. Preise winken für die beiden jeweils erst- und zweitplatzierten Frauen und Männer sowie für das Team mit dem originellsten Namen, für die am weitesten angereiste und für die mitgliederstärkste Läufermannschaft. Später, bei der After-Run-Party auf dem Schlossplatz, sind neben kühlen Getränken zur Stärkung auch Rostwürste sowie fleischfreie Käsebrötchen zu haben.