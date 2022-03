Durch die gelockerten Coronaregelungen ist es momentan wieder etwas leichter auszugehen, sich zu treffen, zu feiern. Doch in den vergangenen Wochen kam auch die alte Diskussion wieder auf, ob sich Feiern und der Unterhaltung dienende Aktionen in der momentanen Lage – Krieg in der Ukraine – nicht verbieten. So mussten sich etwa die Fasenachtsfreunde für ihre närrische Rundfahrt rechtfertigen. Die Entscheidung, was sich in schwierigen Zeiten gehört und was nicht, ist eine sehr persönliche. Dem einen vergeht jegliche Fröhlichkeit angesichts des Leids, der andere denkt, dass es immer irgendwo auf der Welt Leid gibt und man vor diesem Hintergrund dann ja nie feiern könnte. Vielen tut es auch gut, in Krisenzeiten mal zu lachen, an was anderes zu denken und den Akku aufzuladen, um am nächsten Tag wieder anpacken zu können. Ein richtig oder falsch gibt es hier nicht.