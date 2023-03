Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Manchmal sind spontane Sachen die besten. Das hat das Benefizkonzert der Zweibrücker Stadtkapelle für die Menschen in der Ukraine am Sonntag gezeigt. In der Alexanderskirche erklangen ruhige Lieder. Der Dirigent ahnte wohl, welch tolle Wirkung Musik in Kriegszeiten haben kann.

Getragene, aber kraftvolle Bläser formieren sich zu einem schweren Geschwader. Es ist fast so, als würde das „Grandioso“ entgegen seines Titels etwas von dem Leid einfangen, das die