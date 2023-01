In der Flugplatzstraße, die vom Ende der Steinhauser Straße Richtung Fasanerie führt und wo Tempo 50 gilt, fahren viele Autos zu schnell. Das hat die Polizei bei einer Verkehrskontrolle am Sonntag festgestellt. Von 100 kontrollierten Autos waren 27 zu schnell. Die Polizei spricht von „einer hohen Beanstandungsquote von über 25 Prozent“. Der schnellste Fahrer – ein Mann mittleren Alters – wurde beim Überholen eines anderen Autos mit 96 Kilometer pro Stunde gemessen. Ihm drohen ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro sowie zwei Punkte im Verkehrszentralregister und ein einmonatiges Fahrverbot.