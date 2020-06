Ab sofort öffnet die Stadt als Betreiber die städtischen Turnhallen für den Sportbetrieb – unter Auflagen. Die für den Sport zuständige Beigeordnete Christina Rauch freut sich darüber: „Es ist schön, dass nun auch Sport in den Hallen wieder möglich ist, denn einige Sportarten sind einfach Hallensportarten und lassen sich im Freien nicht so ausführen wie in Hallen.“ Die Nutzung sei aber nur unter Beachtung eines speziell für die Hallen abgestimmten Hygienekonzepts möglich. Die Sportler müssen die gültige Corona-Bekämpfungsverordnung mit dem Hygienekonzept (sowie mögliche durch die zuständigen Fachverbände eingeführte Maßnahmen) beachten und alle Auflagen befolgen. Nachlesen können die Vereine das im Internet unter www.corona.rlp.de, dann die Hygienekonzepte anklicken und das für den Innenbereich suchen. Um die jeweilige Halle gemäß des Sportstätteneinteilungsplanes bedarfsgerecht und individuell für Vereine zu öffnen, hat das städtische Sportamt bereits vergangene Woche die Vereine angeschrieben und befindet sich mit ihnen im regen Austausch. Allerdings stehen die Sporthalle des Hofenfels-Gymnasiums (benötigt für den Schulbetrieb) und die Halle der Pestalozzi-Grundschule (benötigt für die Corona-Notbetreuung) weiter nicht zur Verfügung. Weitere Informationen erhalten die Sportvereine beim Sportamt. Die nächste Stadtratssitzung am Mittwoch, 17. Juni, findet zudem nicht mehr in der Westpfalzhalle, sondern in der Aula des Hofenfels-Gymnasiums statt.