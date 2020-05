Unter Telefon 06841/1060 sucht die Homburger Polizei dringend nach Zeugen eines Falls von Unfallflucht in der Hauptstraße in Homburg-Einöd.

Am Dienstag, 26. Mai, sei ein 61-Jähriger gegen 14 Uhr auf dem rechten Gehweg von der Ortsmitte Einöd in Richtung Homburg geradelt. Als er sich in Höhe des Verkaufsstandes „Erdbeerland“ befand, habe die Beifahrerin eines haltenden Autos plötzlich die Tür von innen geöffnet. Der Radfahrer habe keine Chance zum Ausweichen mehr gehabt: Er prallte gegen die Autotür und stürzte. Anschließend habe die Frau noch kurz etwas zu dem 61-Jährigen gesagt.

Statt sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern und ihre Personalien zu hinterlassen, sei die Frau wieder in den Wagen gestiegen, der sich anschließend vom Unfallort entfernte. Der Fahrradfahrer sei so schwer verletzt worden, dass er vom Rettungswagen zur stationären Behandlung in die Uniklinik Homburg gebracht werden musste. Bei dem Auto soll es sich um einen grauen Pkw handeln.