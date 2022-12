Beide Handballmannschaften des Zweibrücker Helmholtz-Gymnasiums (HHG) sind am Mittwoch in der Vorrunde der Wettkampfklasse II (Jahrgänge 2006 bis 2009) des Schulsportwettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ ausgeschieden. Die Jungs verloren in zweimal zehn Minuten Spielzeit in Herxheim beide Spiele, die Mädchen eins von zweien.

Die von den Lehrern Christian Schweig und Anna Wilhelm sowie den Schülern Max Kroner und Jan-Ole Schimmel betreuten Teams qualifizierten sich damit nicht für die nächste Runde. Die Jungs unterlagen im ersten Spiel dem Pamina-Schulzentrum Herxheim mit 6:13 und dem Europa-Gymnasium Wörth mit 5:17. Zum HHG-Kader gehörten Lars Müller, Tim Grunwald, Finn Hüther, Vincent Kroner, Stian Müller, Jarno Leinen, Finn Grimm, Marlo Weber, Nick Weber und Alexander Hofmann.

Die HHG-Mädchen gewannen ihr Auftaktspiel gegen das gastgebende Pamina-Sportzentrum mit 18:4, unterlagen dann aber dem Landauer Max-Slevogt-Gymnasium knapp mit 12:14. Hier kamen zum Einsatz: Lejla Carkadzija, Gina Conrad, Neele Schimmel, Klara Wenzel, Julia Fischer, Teresa Wenzel, Liv Keller, Charlotte Gab und Ronja Velten.