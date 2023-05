Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Klein aber fein, so lautet das Fazit der Dressurtage der DSG Bliesgau im Zweibrücker Landgestüt. Insbesondere der Kurz-Grand-Prix am Samstag, aber auch der Grand Prix am Sonntag boten hochkarätigen Dressursport mit qualifizierten Reitern und tollen Pferden.

Auch wenn er den großen Sieg im Grand Prix am Sonntag verpasste, der Luxemburger Sascha Schulz setzte mit Dayman erneut ein Ausrufezeichen auf Platz zwei. „Ich bin megahappy, Dayman ist ja