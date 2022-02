Im Neunkircher Ortsteil Furpach muss an der Zufahrt zum Waldparkplatz am Zentralfriedhof in den nächsten Wochen mit Verkehrseinschränkungen gerechnet werden. Hintergrund ist der Auftakt zur Amphibienwanderungszeit. Wenn die Krötenwanderung einsetzt, wird die Stadt die Zufahrt für Autos kurzfristig absperren. Die Neunkircher Stadtverwaltung steht in dieser Sache im Austausch mit dem Naturschutzbund Nabu.