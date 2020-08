Kräfte der Polizeiinspektion Zweibrücken haben am Samstag zwischen 10 und 15 Uhr zusammen mit drei Kollegen der Gendarmerie Nationale aus Bitsch am Grenzübergang nach Schweyen (Frankreich) den Verkehr kontrolliert. Die Beamten nahmen insgesamt 42 Fahrzeuge und deren Fahrer genauer unter die Lupe. Sie machten auch mehrere Alko-Tests, wie die Zweibrücker Polizei am Montag mitteilte. Die Fahrer hatten jedoch keine Grenzen überschritten. „Es gab keine nennenswerten Beanstandungen“, so die Polizei.