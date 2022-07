Die beiden Globus-Tankstellen in Zweibrücken und Einöd haben wieder den Betrieb aufgenommen. Dieser musste am Montag vorerst eingestellt werden, weil vor Ort kein Benzin und Diesel für den Verkauf mehr vorrätig waren. Wie berichtet, soll dies an Lieferengpässen bei den Transportschiffen wegen Niedrigwassers auf dem Rhein gelegen haben. Auf Nachfrage sagte Alexander Herold, Tankstellenverantwortlicher bei Globus, dass die Anlage am Zweibrücker Kinokreisel bereits am späten Montagnachmittag wieder in Betrieb genommen worden sei: Ein Tanklastwagen habe dort gegen 16.30 Uhr Sprit angeliefert. Am Globus-Markt in Einöd seien dann in der Nacht zwei Lieferungen eingetroffen – gegen 22 Uhr und um 2 Uhr früh. Die Tankstelle sei am Dienstagmorgen um 9 Uhr wieder geöffnet worden. „Die Belieferung ist ohne Probleme abgelaufen“, resümiert Herold. Die Versorgung der Kundschaft mit Benzin und Diesel sei bei Globus nun wieder „bis auf Weiteres gesichert“.