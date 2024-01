Erst kam das Glatteis am Mittwoch, dann reichlich Schnee am Donnerstag: Witterungsbedingt hatten die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Zweibrücken an den vergangenen beiden Tagen mehr zu tun als üblich. Zu Protokoll gegeben wurden am Mittwoch neun und am Donnerstag drei witterungsbedingte Verkehrsunfälle im Zuständigkeitsgebiet. Insgesamt wird der bei den Unfällen entstandene Sachschaden auf 34.000 Euro geschätzt. Es sei glücklicherweise bei Blechschäden geblieben, Personen seien nicht zu Schaden gekommen, erklärt der Leiter der Polizeiinspektion Zweibrücken, Nicolai Zöller.