Am Mittwochvormittag, 18. Mai, haben Einbrecher aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Zweibrücker Innenstadt hochwertigen Schmuck sowie etwas Bargeld gestohlen. Die Kriminalpolizei schätzt den Wert des entwendeten Schmucks auf mehrere Tausend Euro. Die Täter hätten die Abwesenheit der Wohnungsinhaberin ausgenutzt, um im Zeitraum zwischen 8 und 12.30 Uhr in die Räume einzudringen.