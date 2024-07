Mit rund 90 Teilnehmern war das diesjährige Zweibrücker Dinner in Weiß von Gemeinsamhandel und Stadtmarketing am Samstagabend im Schlossgarten ausgebucht. „Wer jetzt noch kommen möchte, muss eigene Sitzgelegenheiten und Tische selbst mitbringen“, sagte Citymanagerin Petra Stricker eine halbe Stunde nach Beginn gegen 18.30 Uhr. Komplett weiße Kleidung, Sektkühler und Blumen, weiße Tischdecken und Geschirr, Kerzenleuchter und edle Tischdekoration, Desserts im Glas und Wasser mit Limonenscheiben sowie Gespräche beim gemeinsamen Tafeln kennzeichneten die Veranstaltung, die vor zwei Jahren zum bis dahin letzten Mal im Landgestüt stattgefunden hatte. Im vergangenen Jahr musste das festliche Abendessen wegen eines Sturmes abgesagt werden. Vor Jahren war das Dinner in Weiß bereits im Garten Rücker auf dem Ixheimer Kirchberg ausgetragen worden, war im Landgestüt zu Gast und jetzt auf der Wiese am Pfälzischen Oberlandesgericht.