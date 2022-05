Die Kinderhilfe Zweibrücken nimmt entgegen, was noch gut und zum Wegwerfen zu schade ist. Kleider, Schuhe, Spielsachen und Geschirr wechseln für wenig Geld den Besitzer. Mit den Einnahmen werden Projekte für Kinder finanziert.

„Bei uns geht den ganzen Tag die Tür auf und zu“, sagt Birgit Bessom, die Vorsitzende der Kinderhilfe. Hier, am oberen Ende der Maxstraße, wird verkauft, wovon sich andere trennen wollen, ohne die Mülltonne zu füllen. Kleider, Schuhe, Handtücher und Bettwäsche, aber auch Spielsachen, Geschirr und Töpfe und kleinere Elektrogeräte. „Möbel haben wir keine mehr, das mussten wir aus Platzgründen aufgeben“, sagt Bessom. Kleinmöbel wie etwa ein Kinder-Hochstuhl, „das würde schon mal noch gehen“, aber nichts Größeres und auch keine Waschmaschinen, obwohl gerade die oft verlangt werden: „Da ist die Nachfrage riesig.“ Doch von allem anderen gebe es reichlich und immer wieder neue Sachen, die Spendenbereitschaft der Bevölkerung sei enorm.

Viele spenden ihre Sachen, weil sie wüssten, dass sie dann Leuten zugute kommen, die nicht so viel haben. Das hört Birgit Bessom immer wieder. Außer den Gaben von Privatleuten finden sich auch neuwertige Waren in den Regalen, die umliegende Geschäfte zum Verkauf weitergeben haben, etwa Schuhe. Neue, auch Markenschuhe, sind für zehn bis 15 Euro zu haben, gebrauchte schon für drei bis vier Euro. Sortiert ist das Ganze nach Babykleidung, Kinderkleidung, alles für Damen und alles für Herren, zu finden in separaten Zimmern, durch die man fast wie in einem Kaufhaus hindurchschreitet.

Gefragt seien vor allem „Bettwäsche und Handtücher, die sind im Nu weg“, aber auch Töpfe, Pfannen und Besteck würden gerne gekauft. Kaffeemaschinen seien ein „Schnelldreher“, so nennen die Mitarbeiter Produkte mit kurzer Verweilzeit. Staubsauger und Elektrogeräte gehörten ebenso dazu, Spielsachen und Kinderkleider sowieso. Man könne sein Kind bei der Kinderhilfe „komplett einkleiden“. Die Kunden, darunter viele Stammkunden, seien so bunt wie Zweibrücken, der Durchlauf „sehr rege“.

Die Einnahmen werden direkt wieder investiert und „kommen Familien und Kindern zugute, die Hilfe brauchen“. Auch Lebensmittel werden dreimal die Woche über die Kinderhilfe verteilt, an Bedürftige mit Berechtigungsschein, ergänzt Bessom. Der Verein Kinderhilfe teilt sich die Räume mit dem Kinderschutzbund. Der Verein musste gegründet werden, weil der Kinderschutzbund laut Satzung Bedürftige ohne Kinder nicht unterstützen darf, der Kinderhilfe-Verein aber sehr wohl. „Wir sind unter einem Dach, aber der Verkauf läuft über den Kinderhilfe-Verein“, erklärt Birgit Bessom, die selbst ehrenamtlich bei der Kinderhilfe und hauptberuflich als Verkäuferin arbeitet.

Zehn bis 15 Leute sind jeden Tag damit beschäftigt, die eingehende Ware durchzuschauen, zu ordnen, in die Regale zu legen. Das meiste komme sauber und frisch gewaschen, doch man könne die Sachen notfalls auch in die eigene Waschmaschine stecken. Das sei aber selten notwendig. „Manche Mitarbeiter kommen wirklich jeden Tag, und das seit Jahren, andere zwei-, dreimal die Woche“, erzählt Bessom. Fest angestellt sind die Vorsitzende des Kinderschutzbundes, Carmen Waibel, drei Fahrer und eine Sekretärin.

