Schon am Morgen des heißen Dienstags war der Besuch im Zweibrücker Freibad ordentlich. Das erzählte Bademeister Kai Harstick um die Mittagszeit. Zuvor hatte er schon sechs Schulklassen und eine Kompanie der Bundeswehr unter den Gästen gezählt. Die Fallschirmjäger taten allerdings etwas, was eigentlich verboten ist. Sie zogen zu Übungszwecken ihre Bahnen in Dienstkleidung, „weil sie das im Ernstfall können müssen“, so Harstick. Das erklärt jedenfalls, weshalb vor dem Schwimmerbecken bis zum frühen Mittag jede Menge Bundeswehruniformen auf dem Boden lagen, die bei der großen Hitze allerdings schnell in der Luft trockneten.

Die Soldaten durften mit ihren Uniformen ins Wasser, die danach zumn Trocknen in der Sonne lagen. Foto: Thomas Fuessler

Laut Harstick merkt man derzeit schon, dass wegen der großen Hitze mehr Besucher im Freibad an der Schließ schwimmen wollen als gewöhnlich. Allerdings mache sich der Trend zum Privatpool ebenfalls bemerkbar. Kurios: Wegen der großen Hitze wird regelmäßig das Volleyballfeld bewässert, weil sich die Spieler sonst die Füße verbrennen würden. Und das Wasser ist 25 Grad warm. Ohne dass es beheizt werden muss.