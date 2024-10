Eine verträumte Märchenwelt, sexy Spaß-Stimmen und italienische Wucht: So könnte man die drei Auftritte der Blieskasteler A Cappella Nacht beschreiben. Zum 19. Mal ging sie am Samstagabend über die Bühne – und zwar in der St. Ingberter Stadthalle. Der Abend zeigt, warum die A Cappella Nacht mit den Jahren zu Recht zu einer Legende im Programm des Festivals Euroclassic avanciert ist.

A cappella – was das bedeutet, weiß wohl jeder. Aber am Samstagabend wird das Singen ohne Instrumentalbegleitung zur hohen Kunst. Die